Scappa all’alt dei carabinieri | inseguito si schianta contro la fermata del bus
Monte San Pietro (Bologna), 30 ottobre 2025 – La folle corsa in auto, in fuga dai carabinieri, è terminata solamente dopo lunghi minuti di inseguimento quando, con la Mercedes su cui viaggiava, un tunisino di vent’anni si è infine schiantato contro la pensilina del bus in via Risorgimento, all’incrocio con via Alicata, nel territorio di Monte San Pietro. È questo l’epilogo di una notte molto movimentata tra lunedì e martedì, quando intorno alle 3.15 il giovane al volante di una Mercedes di grossa cilindrata ha appunto ignorato l’alt di un posto di controllo e provato a seminare i militari dell’Arma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
