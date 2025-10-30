Monte San Pietro (Bologna), 30 ottobre 2025 – La folle corsa in auto, in fuga dai carabinieri, è terminata solamente dopo lunghi minuti di inseguimento quando, con la Mercedes su cui viaggiava, un tunisino di vent’anni si è infine schiantato contro la pensilina del bus in via Risorgimento, all’incrocio con via Alicata, nel territorio di Monte San Pietro. È questo l’epilogo di una notte molto movimentata tra lunedì e martedì, quando intorno alle 3.15 il giovane al volante di una Mercedes di grossa cilindrata ha appunto ignorato l’alt di un posto di controllo e provato a seminare i militari dell’Arma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scappa all’alt dei carabinieri: inseguito, si schianta contro la fermata del bus