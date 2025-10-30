Scannapieco Cdp | Risparmio e fiducia parole inscindibili

"Risparmio e fiducia sono parole inscindibili: negli ultimi dieci anni lo stock del risparmio è stato stabilmente sopra i 320 miliardi di euro". Così l'amministratore delegato di Cdp Dario Scannapieco, intervenendo all'evento per i 150 anni di Risparmio Postale in corso oggi a Roma. "Il risparmio è la linfa vitale dell'investimento, e l'investimento .

