Scandalo Epstein Re Carlo avvia l’iter per sfrattare Andrea
Non più il Duca di York né il principe Andrea, ma semplicemente Andrew Mountbatten Windwor. Sarà questo il nome con cui sarà conosciuto il fratello di Re Carlo III dopo la rinuncia a tutti i titoli per lo scandalo Epstein e le ultime rivelazioni contenute nelle memorie postume di Virginia Roberts Giuffre. Dopo la pubblicazione del libro della vittima e accusatrice di Jeffrey Epstein e dell’ormai ex principe, Buckingham Palace ha preso provvedimenti. Andrea sfrattato: il comunicato. E dopo un primo annuncio è arrivato un duro comunicato in cui si legge: «Sua Maestà ha oggi avviato un procedimento formale per revocare lo Stile, i Titoli e gli Onori di cui godeva il Principe Andrea. 🔗 Leggi su Lettera43.it
