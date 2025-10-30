Scamacca e Krstovic maneggiare con cura | l’Atalanta e la questione punte

Bergamo. Zero minuti per Nikola Krstovic, altrettanti per Gianluca Scamacca. In molti hanno storto il naso di fronte alla scelta di Ivan Juric di non schierare nessuno dei due ‘nove’ nerazzurri nel finale di Atalanta-Milan per provare ad agguantare quella vittoria che manca da un mese e spezzare la maledizione del pareggio. Il tecnico nerazzurro lo ha spiegato in poche parole: “Scelgo in base a quello che vedo in allenamento” ha detto a Dazn. “Una decisione azzeccata”, ha ribadito pochi minuti dopo in conferenza stampa. Parole non pronunciate certo a caso, soprattutto alla luce di quelle che erano le richieste della partita, in cui il blocco basso del Milan nel minuti finali impediva di verticalizzare o di avere delle situazioni da cross pulite per trovare poi buona presenza dentro l’area di rigore, dove la presenza di maglie bianche era nettamente superiore a quella nerazzurra. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

