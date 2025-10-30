Scamacca e Krstovic maneggiare con cura | l’Atalanta e la questione punte
Bergamo. Zero minuti per Nikola Krstovic, altrettanti per Gianluca Scamacca. In molti hanno storto il naso di fronte alla scelta di Ivan Juric di non schierare nessuno dei due ‘nove’ nerazzurri nel finale di Atalanta-Milan per provare ad agguantare quella vittoria che manca da un mese e spezzare la maledizione del pareggio. Il tecnico nerazzurro lo ha spiegato in poche parole: “Scelgo in base a quello che vedo in allenamento” ha detto a Dazn. “Una decisione azzeccata”, ha ribadito pochi minuti dopo in conferenza stampa. Parole non pronunciate certo a caso, soprattutto alla luce di quelle che erano le richieste della partita, in cui il blocco basso del Milan nel minuti finali impediva di verticalizzare o di avere delle situazioni da cross pulite per trovare poi buona presenza dentro l’area di rigore, dove la presenza di maglie bianche era nettamente superiore a quella nerazzurra. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? #juric sulla scelta di non utilizzare #krstovic e #scamacca #atalantamilan #seriea #fantacalcio - X Vai su X
Juric ha lasciato Scamacca e Krstovic volontariamente in pamchina contro il Milan per scelta tecnica. Perché negli ultimi allenmaneti svolti, i due attaccanti sembra non abbiano soddisfatto il tecnico della Dea. La partita è terminata 1-1, Lookman si è sbloccato, Vai su Facebook
Scamacca, il risultato degli esami: le condizioni e quando può rientrare - Prima diagnosi sulle condizioni di Gianluca Scamacca, chiamato dal ct Gattuso per gli impegni della Nazionale ma costretto a lasciare il ritiro per un problema al ginocchio. Da corrieredellosport.it
Ginocchio infiammato per l’azzurro: Lecce in dubbio. Nel caso Juric può contare sull'apporto del montenegrino - Dopo una stagione passata a guardare e un’estate intensa fatta di lavori e di carichi, ci può stare che Scamacca risenta di questo fastidio. Da gazzetta.it
Scamacca, infiammazione al ginocchio: a rischio la ripresa contro il Lecce e la sfida con il Paris Saint-Germain - Gianluca Scamacca si accinge ad affrontare un ciclo di terapie a seguito dei fastidi al ginocchio sinistro che l'hanno indotto a lasciare il ritiro della Nazionale. bergamo.corriere.it scrive