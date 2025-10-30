Scadenze strette rimborsi irraggiungibili Imprese penalizzate
Cna Toscana Centro, per voce del suo presidente Emiliano Melani, rilancia con forza la richiesta di proroga delle scadenze per la presentazione delle domande di risarcimento relative all’ alluvione che ha colpito il territorio nel novembre 2023. Una richiesta già formalmente avanzata dalla Regione alla Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, incontrata di recente. "La gestione del rischio idrogeologico deve diventare una priorità strategica, non solo ambientale ma anche economica e sociale", ha dichiarato Melani. "Il nostro territorio, fortemente urbanizzato e vulnerabile, non può più permettersi di affrontare eventi estremi senza una pianificazione seria e una manutenzione costante". 🔗 Leggi su Lanazione.it
