Scadenze fiscali novembre 2025 | ecco il calendario con gli adempimenti del mese

Dopo gli adempimenti di settembre e ottobre, il mese di novembre 2025 contiene varie scadenze fiscali, con alcune date da cerchiare in rosso sul calendario da contribuenti, professionisti, imprese e titolari di partita Iva. I primi dieci giorni del mese saranno di relativa pausa dagli adempimenti verso il Fisco, anche in considerazione del fatto che ottobre si sia chiuso con un ingorgo di scadenze. Infatti, nell’ultimo giorno del mese è fissato il termine dell’invio telematico del modello Redditi 2025 di persone fisiche, società di persone e soggetti Ires, nonché dei modelli Irap e 770, della Certificazione unica all’Agenzia delle entrate e della consegna delle schede per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille. 🔗 Leggi su Lettera43.it

