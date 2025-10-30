Scabbia in una scuola Un caso alla San Paolo ’Monitorare i ragazzi’

Dopo le carceri umbre, ora un caso di scabbia si registra in una scuola media di Perugia. L’ Asl 1, infatti, ieri ha comunicato alle famiglie della Secondaria di primo grado San Paolo di viale Roma, che è stato registrato un caso "di sospetta scabbia" su un alunno (senza indicare se si tratti di uomo o donna). "I Servizi sanitari competenti si sono già attivati per mettere in atto i provvedimenti di trattamento e profilassi previsti nei confronti del malato e dei contatti familiari – scrive il Centro di Salute di via XIV Settembre –. Si evidenzia che, date le modalità di trasmissione di tale parassitosi, le probabilità di contagio tra i soggetti interessati sono molto basse, ma non potendo tuttavia escludere con certezza il rischio, si invitano i genitori a controllare i propri figli, ponendo in particolare attenzione alla comparsa di sintomi quali prurito e lesioni cutanee (incubazione di circa 4 settimane). 🔗 Leggi su Lanazione.it

