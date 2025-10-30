Sbatte con l' auto contro paletto nell' aiuola e se la prende col Comune | si finisce in tribunale

Casertanews.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Marcianise si costituirà in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento promosso dalla signora B.E., che ha citato l’Ente per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito a un incidente avvenuto in Piazza Nassiriya.Secondo quanto riportato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

