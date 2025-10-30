Sba comincia una nuova stagione di basket integrato

Una nuova stagione di basket integrato ha preso il via sul parquet del palasport Estra “Mario d’Agata”. La Scuola Basket Arezzo ha rinnovato il proprio impegno nell’organizzazione e nello sviluppo del progetto di inclusione attraverso lo sport rivolto ai ragazzi con disabilità fisiche. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Buongiorno! Comincia una nuova puntata di #ÈSempreMezzogiorno e oggi abbiamo una sorpresa che farà felici in tantissimi… A farci compagnia in cucina c’è @fattoincasadabenedetta! Con la sua semplicità e il suo sorriso inconfondibile, condividerà con - facebook.com Vai su Facebook

SBA, la prima gara ufficiale è per la Serie D di coach Beoni - Arezzo, 13 settembre 2025 – SBA, la prima gara ufficiale è per la Serie D di coach Beoni Dopo la promozione della scorsa stagione esordio a Calcinaia in Coppa Toscana Prima gara ufficiale della ... Secondo lanazione.it

Potere bancario, comincia la stagione due della serie. La battaglia sale di livello - Fino a ieri era una partita di potere e percentuali, un gioco di salotti e quote incrociate, dove a decidere i destini erano i veti di Delfin o di Caltagirone, i blitz di Unicredit e ... Come scrive huffingtonpost.it