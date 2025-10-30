Sba comincia una nuova stagione di basket integrato

Una nuova stagione di basket integrato ha preso il via sul parquet del palasport Estra “Mario d’Agata”. La Scuola Basket Arezzo ha rinnovato il proprio impegno nell’organizzazione e nello sviluppo del progetto di inclusione attraverso lo sport rivolto ai ragazzi con disabilità fisiche. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

