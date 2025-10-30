Savino Del Bene Volley cala il poker | superata anche Busto Arsizio
Savino Del Bene Volley – Eurotek Laica Busto Arsizio 3-1 (23-25,25-11,25-16,25-20) SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi 1, Bechis, Skinner 2, Castillo (L1), Ruddins 4, Franklin 17, Ribechi (L2) n.e., Bosetti 8, Ognjenovic 2, Mancini n.e., Graziani 2, Nwakalor 3, Antropova 21, Weitzel 16. All.: Gaspari. EUROTEK LAIKA BUSTO ARSIZIO: Battista 3, Pelloni (L1), Gennari 8, Metwally 1, Seki 1, Van Avermaet 7, Diouf 1, Schmit, Parlangeli, Obossa 14, Eckl 6, Torcolacci 2, Parra 10, Denti (L2) n.e. All. Barbolini ARBITRI: Zanussi – Mesiano FIRENZE – Poker per la Savino Del Bene Volley, che conquista la quarta vittoria consecutiva tra le mura amiche del Pala BigMat e, più in generale, il quarto successo consecutivo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Leggi anche questi approfondimenti
SAVINO PERFETTA: MILANO BATTUTA 3-0 Una Savino del Bene perfetta che batte Milano senza troppi grattacapi con un netto 3-0. Parziali di 25-23; 25-22; 25-23. MVP Ognjenovic. Ottime le prove di tutte le ragazze di Gaspari. Miglior realizzatrice di serata Vai su Facebook
Contro la @UYBAvolley arriva la quarta vittoria consecutiva, la terza da tre punti. Avanti così @LegaVolleyF #believe #savinogogogo #volleyball - X Vai su X
Volley, Savino e Bisonte pronte a tornare in campo: le prossime partite - Archiviata la vittoria di mercoledì, la Savino Del Bene Volley è pronta a tornare in campo per affrontare la neo- Segnala 055firenze.it
Volley, Savino Del Bene centra un'altra vittoria. Tie break fatale per il Bisonte - La Savino Del Bene Volley prosegue il suo cammino vincente in campionato conquistando la seconda vittoria consecutiva per 3- Lo riporta 055firenze.it
Pallavolo, la sfida delle regine va a Scandicci: Antropova trascina la Savino Del Bene - Al Pala BigMat una prova corale travolgente con Antropova, Skinner e Weitzel sugli scudi ... Da intoscana.it