Sassuolo il Teatro Carani accoglie la Filarmonica Toscanini
Venerdì 31 ottobre alle ore 20.45 il Teatro Carani di Sassuolo si prepara a una serata di grande musica con la Filarmonica Arturo Toscanini, orchestra nel novero delle eccellenze sinfoniche italiane, diretta da Danila Grassi, tra le bacchette più promettenti della nuova generazione.Il concerto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
OGGI SUL PALCO SASSUOLO (MO) - TEATRO CARANI ? ore 21.00 info e biglietti: https://good-vibrations.it/event/dire-straits-reload-sassuolo/ ________________________________________ [Produzione artistica, - facebook.com Vai su Facebook
Michel Platini al Teatro Carani per “La Verità del Re” - “Le verità del Re, il processo politico che mancò il bersaglio” rientra negli appuntamenti organizzati per la quinta edizione del Festival della Giustizia Penale e vedrà l’introduzione di Luca Lupària ... Lo riporta sassuolonotizie.it
“Leontine in scena!” nel ricco programma di Carani Kids - Grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la Fondazione Teatro Carani, infatti, a partire da domenica 26 ottobre, inizi ... Lo riporta sassuolo2000.it
Fred! di Matthias Martelli e Fabrizio Bosso inaugura la stagione in abbonamento del Teatro Carani - Si apre la nuova stagione in abbonamento del Teatro Carani di Sassuolo, che debutta venerdì 17 ottobre con FRED! Scrive sassuolo2000.it