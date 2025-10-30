Sassari picchia la compagna incinta e la rinchiude in casa | arrestato dai carabinieri

ABBONATI A DAYITALIANEWS La violenza e la richiesta di aiuto. Un uomo è stato arrestato a Sassari con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, dopo aver picchiato la compagna incinta e averla rinchiusa in una stanza per impedirle di uscire di casa. La vicenda si è consumata nel centro storico della città, nella serata di domenica, e si è conclusa solo grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri, allertati da un’amica della vittima. Secondo la ricostruzione, la donna, al quarto mese di gravidanza, era riuscita a contattare telefonicamente un’amica mentre si trovava chiusa in una stanza, dopo essere stata aggredita e minacciata dal compagno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sassari, picchia la compagna incinta e la rinchiude in casa: arrestato dai carabinieri

Argomenti simili trattati di recente

Veratv GROUP. . - ' , Sabato da ricordare per bianconeri (4-1 interno al Bra) e rossoblù (colpo a Sassari contro la Torres) Vai su Facebook

Picchia la compagna incinta e la chiude in casa, lei riesce a chiamare un'amica e lo fa arrestare - Le violenze in un'abitazione nel centro storico di Sassari; i carabinieri intervenuti sul posto hanno bloccato l'uomo e liberato la ragazza, che nel frattempo era stata segregata dentro una stanza ... Come scrive today.it

Picchia la compagna incinta a Sassari, si attende convalida fermo - Aveva picchiato la convivente incinta al quarto mese di gravidanza a Sassari e dovrà rispondere di violenza domestica ... Segnala sassarioggi.it

Sassari, aggredisce la compagna incinta: arrestato un uomo - Ha aggredito la compagna incinta e l'ha rinchiusa nella stanza dove si era rifugiata. Segnala cagliaripad.it