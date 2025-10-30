Sarah Fahr il muro azzurro con più titoli che anni d’età | guarda il trailer della puntata

Sarah Fahr si racconta nella nuova puntata di “Un altro podcast” ( guarda la puntata integrale sul nostro canale YouTube ): nata in Germania, ma cresciuta a Piombino, nella vita ha murato di tutto — dentro e fuori dal campo — senza mai perdere il suo iconico sorriso. L'azzura, che solo nell'ultimo anno ha vinto Olimpiadi e Mondiali con l'Italvolley, nel palmarès vanta più titoli che anni di età, trofei che sono frutto di una scalata tortuosa tra gli infortuni che potevano costarle la carriera e i fantasmi dei disturbi alimentari. L’incontro casuale con un libraio ha cambiato le sue prospettive, l’amore per la pallavolo l’ha consegnata alla storia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sarah Fahr, il muro azzurro con più titoli che anni d’età: guarda il trailer della puntata

