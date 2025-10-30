Sarà un pazzo Natale Spettacolo di solidarietà Riflettori accesi su ’Alice’

PISTOIA Quando comicità, spettacolo, musica e solidarietà si uniscono possono nascere bei connubi e affrontare sfide particolarmente toste per ottenere traguardi ambiziosi. Parte da qui l’allestimento di uno spettacolo teatrale che si terrà la sera del prossimo 18 dicembre al Teatro Manzoni dal titolo "Un Pazzo pazzo Natale" ideato e diretto dall’artista pistoiese Alain Tavanti il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza all’zssociazione "Alice" che si occupa della lotta contro l’ictus celebrale grazie al lavoro di sensibilizzazione, e di vicinanza a questo tipo di pazienti soprattutto nella fase della riabilitazione, che viene svolto dai volontari con la collaborazione diretta con la struttura dell’ospedale San Jacopo nella figura del dottor Gino Volpi, primario di neurologia del nosocomio pistoiese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

