Sapore di mare a Monte San Biagio | un successo per la tre giorni dedicata al Cefalo Calamita e alle tradizioni ittiche
Tre giornate di festa e partecipazione hanno animato Monte San Biagio dal 24 al 26 ottobre, trasformando il borgo in un punto di incontro tra sapori autentici, tradizioni popolari e cultura del territorio. "Sapore di mare: eccellenze ittiche tra costa e lagune del Golfo di Circe" ha riunito cittadini, famiglie e visitatori tra degustazioni, laboratori creativi, showcooking dal vivo e spettacoli itineranti, accendendo i riflettori sulle tipicità gastronomiche del Lago di Fondi e sulla valorizzazione del cefalo calamita. L'evento si è aperto venerdì pomeriggio, presso la biblioteca comunale "Dario Lo Sordo", con il convegno inaugurale "Costa e Lagune del Golfo di Circe: promozione del Cefalo Calamita".
