Sapienza primo trapianto al mondo di arteria polmonare con segmento criopreservato al Sant’Andrea

Cdn.ilfaroonline.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 30 ottobre 2025 – Eseguito per la prima volta al mondo un trapianto di arteria polmonare in una paziente con un tumore del polmone infiltrante l’arteria polmonare associato all’asportazione dell’intero polmone di sinistra. La straordinaria operazione è avvenuta presso la Chirurgia toracica dell’Azienda ospedaliero-universitaria SantAndrea di Roma, policlinico universitario della rete Sapienza Università di Roma e azienda di alta specializzazione della Regione Lazio. L’intervento è avvenuto il 17 luglio scorso grazie alla intuizione di due giovani chirurghe toraciche, Cecilia Menna e Beatrice Trabalza Marinucci ed è stato eseguito da un team guidato da Erino A. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

sapienza primo trapianto mondoSapienza, primo trapianto al mondo di arteria polmonare con segmento criopreservato al Sant’Andrea - NewTuscia – ROMA – Eseguito per la prima volta al mondo un trapianto di arteria polmonare in una paziente con un tumore del polmone infiltrante l’arteria polmonare associato all’asportazione dell’inte ... Secondo msn.com

sapienza primo trapianto mondoTrapianti, primo al mondo di arteria polmonare al Sant’Andrea-Sapienza di Roma - Eseguito a luglio su una paziente over 70 il primo trapianto di arteria polmonare associato a pneumonectomia sinistra. Secondo doctor33.it

sapienza primo trapianto mondoPrimo al mondo di arteria polmonare al Sant’Andrea Roma-Sapienza - Un'operazione unica al mondo nel suo genere, il trapianto di una arteria polmonare associato all'asportazione dell'intero polmone ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sapienza Primo Trapianto Mondo