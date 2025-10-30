SapereConsumare seconda edizione | concorso Mimit per le competenze digitali
Prende il via la seconda edizione del concorso “Saper(e)Consumare”, dedicato all’educazione e alla sensibilizzazione dei giovani verso il consumo consapevole e responsabile, attraverso la promozione di un percorso di info-formazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il bando, promosso e finanziato dal ministero delle Imprese e del made in Italy e realizzato con il supporto di Invitalia, punta, in particolare, allo sviluppo delle competenze digitali da utilizzare anche nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica. Dal 24 ottobre al primo dicembre 2025, gli istituti scolastici secondari potranno presentare un progetto che veda la realizzazione di un’iniziativa relativa ad almeno due delle quattro aree tematiche di Saper(e)Consumare: educazione digitale, diritti dei consumatori, consumo sostenibile ed educazione finanziaria, da realizzare nell’anno scolastico 20252026. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
