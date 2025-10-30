Sant’Ermete via Casale più sicura con la nuova pista ciclopedonale

Via Casale a Sant’Ermete sempre più sicura. Sono partiti in questi giorni i lavori delle imprese Pesaresi e Mattei per il nuovo stralcio del percorso ciclopedonale protetto, lungo circa 2 chilometri. L’opera, realizzata con un investimento complessivo di 2,1 milioni di euro, consentirà di spostarsi, a piedi e in bicicletta, attraverso gli abitati di Case Gnoli, Casale e il Fondo, collegando la frazione con i percorsi protetti che permettono di raggiungere Rimini costeggiando via Marecchiese. Sarà pronta nella prima metà del 2026. "Inizia a prendere forma un intervento molto atteso dai residenti, al quale lavoriamo da anni – spiegano il sindaco Filippo Sacchetti e la vicesindaca Michela Mussoni – Si tratta di un nuovo tassello verso la realizzazione completa della Città dei 15 minuti, con nuovi collegamenti ciclopedonali tra centro e frazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

