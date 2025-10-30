Santarcangelo venerdì il conferimento della cittadinanza onoraria a Paolo Nori

Riminitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un filo che lega l’esperienza della poesia dialettale del ‘900 santarcangiolese e due intellettuali che da quella esperienza partono per costruire una proposta culturale che rende omaggio, valorizza e attualizza il Circolo del Giudizio e i suoi protagonisti. Un ponte tra Raffaello Baldini, Paolo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

