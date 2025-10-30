Sant’Angelo Lodigiano, 30 ottobre 2025 – Paura, nella tarda serata di ieri 29 ottobre 2025, in viale Trento Trieste, dove una ragazza di 20 anni è rimasta coinvolta in un rovinoso incidente stradale. Erano le 23.51 quando l’auto sulla quale viaggiava, per cause in corso di accertamento, ha perso aderenza ed è finita fuori strada, ribaltandosi a lato della carreggiata, fino a terminare la corsa con le quattro ruote al cielo. Nel violento impatto è stato abbattuto anche un grande cartello pubblicitario. Sul posto sono subito intervenute le squadre del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Lodi – distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano – con un’autopompa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sant’Angelo Lodigiano, si ribalta con l’auto e abbatte un cartellone pubblicitario: ventenne salva per miracolo