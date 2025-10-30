Sansone Noi Moderati | Trasporti fermi da dieci anni La Campania deve tornare a muoversi con efficienza e sicurezza
«Per dieci anni la Campania è rimasta ferma ai blocchi di partenza, e i cittadini della provincia lo sanno bene. I trasporti regionali sono il vero motore dello sviluppo, ma oggi siamo costretti a convivere con ritardi cronici, infrastrutture carenti e collegamenti sempre più difficili.» Lo dichiara Filippo Sansone, candidato alle prossime elezioni regionali in Campania nella lista Noi Moderati, a sostegno di Edmondo Cirielli presidente. Sansone sottolinea come l'immobilismo degli ultimi anni abbia penalizzato l'intera Regione, dai grandi centri urbani alle aree interne e costiere, rendendo complesso spostarsi per lavoro, studio o turismo.
