Sanremo Giovani selezionati i ventiquattro artisti che proveranno a conquistare la finalissima di Sarà Sanremo
Il Festival è ormai sempre più vicino: il 28 ottobre, nella Sala A di Via Asiago a Roma, si sono tenute le audizioni per Sanremo Giovani. La Commissione Musicale, composta dal direttore artistico Carlo Conti, dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, ha selezionato i ventiquattro cantanti -a fronte di trentaquattro- che, dall’11 novembre, si giocheranno la finalissima di Sarà Sanremo. Di seguito, l’elenco dei concorrenti: AMSI – PIZZA AMERICANA – Liguria Angelica Bove – Mattone – Lazio ANTONIA – Luoghi Perduti – Campania Cainero – Nuntannamurà – Lazio CARO WOW – CUPIDO – Lombardia cmqmartina – RADIO EROTIKA – Lombardia Deddè – Ddoje Criature – Campania Disco Club Paradiso – Mademoiselle – Emilia-Romagna EYELINE – FINCHE’DURA – Liguria Jeson – Inizialmente Tu – Lazio Joseph – Fenomenale – Campania LA MESSA – Maria – Piemonte Lea Gavino – Amico Lontano – Lazio Mimì – SOTTOVOCE – Estero (Mali) Nicolò Filippucci – Laguna – Umbria OCCHI – Ullallà – Lombardia Petit – UN BEL CASINO – Lazio PRINCIPE – Mon Amour – Emilia – Romagna Renato D’Amico – Bacio Piccolino – Sicilia Seltsam – Scusa mamma – Lazio SENZA CRI – SPIAGGE – Puglia soap – Buona Vita – Lazio Welo – EMIGRATO – Puglia Xhovana – EGO – Estero (Albania) Sanremo Giovani: tutte le tappe verso l’Ariston. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sanremo Giovani: i 24 cantanti selezionati - facebook.com Vai su Facebook
Sanremo Giovani, quando inizia e chi sono i 24 cantanti ammessi che aspirano al Festival #Sanremo2026 - X Vai su X
Sanremo Giovani, selezionati i ventiquattro artisti che proveranno a conquistare la finalissima di “Sarà Sanremo” - L'articolo Sanremo Giovani, selezionati i ventiquattro artisti che proveranno a conquistare la finalissima di “Sarà Sanremo” proviene da Metropolitan Magazine. Come scrive msn.com
Sanremo Giovani, ecco i 24 cantanti selezionati - Dopo ore di audizioni dal vivo nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, nella Sala A di Via Asiago a Roma, che hanno visto sfilare 34 giovani artisti di fronte alla Commissione Musicale composta dal dire ... rockol.it scrive
Sanremo Giovani, chi sono i 24 concorrenti in gara - Sono stati scelti i 24 artisti in gara a Sanremo Giovani che partecipano alle selezioni in vista del Festival di febbraio. Scrive dilei.it