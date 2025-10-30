Sanremo Giovani selezionati i ventiquattro artisti che proveranno a conquistare la finalissima di Sarà Sanremo

Il Festival è ormai sempre più vicino: il 28 ottobre, nella Sala A di Via Asiago a Roma, si sono tenute le audizioni per Sanremo Giovani. La Commissione Musicale, composta dal direttore artistico Carlo Conti, dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, ha selezionato i ventiquattro cantanti -a fronte di trentaquattro- che, dall’11 novembre, si giocheranno la finalissima di Sarà Sanremo. Di seguito, l’elenco dei concorrenti: AMSI – PIZZA AMERICANA – Liguria Angelica Bove – Mattone – Lazio ANTONIA – Luoghi Perduti – Campania Cainero – Nuntannamurà – Lazio CARO WOW – CUPIDO – Lombardia cmqmartina – RADIO EROTIKA – Lombardia Deddè – Ddoje Criature – Campania Disco Club Paradiso – Mademoiselle – Emilia-Romagna EYELINE – FINCHE’DURA – Liguria Jeson – Inizialmente Tu – Lazio Joseph – Fenomenale – Campania LA MESSA – Maria – Piemonte Lea Gavino – Amico Lontano – Lazio Mimì – SOTTOVOCE – Estero (Mali) Nicolò Filippucci – Laguna – Umbria OCCHI – Ullallà – Lombardia Petit – UN BEL CASINO – Lazio PRINCIPE – Mon Amour – Emilia – Romagna Renato D’Amico – Bacio Piccolino – Sicilia Seltsam – Scusa mamma – Lazio SENZA CRI – SPIAGGE – Puglia soap – Buona Vita – Lazio Welo – EMIGRATO – Puglia Xhovana – EGO – Estero (Albania) Sanremo Giovani: tutte le tappe verso l’Ariston. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

