Sanità scontro sindacale | Aumento di stipendio | No i salari restano fermi

Scontro sindacale sul rinnovo del contratto collettivo dei lavoratori della sanità. Da una parte la Csil che plaude all’accordo, dall’altra Uil e Cgil che parlano di "realtà amara". A Modena il tema riguarda 6.500 persone. Per infermieri, oss, ostetriche, autisti soccorritori, tecnici sanitari e amministrativi arrivano 172 euro al mese di aumento medio per tutti, 420 euro al mese per chi lavora in pronto soccorso, le ostetriche hanno ottenuto l’equiparazione retributiva con gli infermieri, l’accesso alle stesse indennità e con lo stesso importo economico. "Il nuovo contratto – riflette Gennaro Ferrara, leader di Cisl Fp Emilia Centrale – introduce la sperimentazione sulle ferie a ore, il miglioramento dell’accesso alle ferie e ai riposi solidali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

