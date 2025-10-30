Sanità regionale sempre in emergenza Medici di base ne mancano 4mila
Sono ancora sopra quota 4mila i medici di medicina generale da reclutare nelle Asst lombarde. Nel bando di marzo 2025 i posti disponibili erano 4217; a ottobre, col bando pubblicato ieri da Regione Lombardia, risultano vacanti 4147 incarichi di assistenza primaria. Guardando alle varie Asst, ne mancano 157 in Bergamo Est, 192 per Asst Bergamo Ovest, 351 in Asst Brianza, 75 per Crema, 72 Cremona, 117 in Asst Franciacorta, 153 in Asst del Garda, 281 in Asst Lariana, 128 in Asst di Lecco, 103 per Lodi, 200 in Asst Mantova, 277 per Melegnano Martesana, 313 per Milano Fatebenefratelli-Sacco, 79 per Asst Milano Niguarda, 209 per Milano Santi Paolo Carlo, 106 per Nord Milano, 186 per Ovest Milanese, 57 per Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, 215 per Asst Pavia, 207 per Rhodense, 170 in Asst Sette Laghi, 172 in Asst Spedali Civili di Brescia, 40 in Valcamonica, 197 in Valleolona, 90 in Asst Valtellina Alto Lario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
