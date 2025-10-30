Sanità la Lega fa la radiografia ai disservizi e lancia l’appello al centrodestra sannita

Tempo di lettura: 2 minuti Una vera e propria radiografia dei disservizi con cui i cittadini sanniti devono fare i conti ogni giorno. Luigi Barone e Teresa Ciarlo, candidati alle Elezioni Regionali, affiancati dal sindaco di Pago Veiano, Mauro De Ieso, hanno rimesso al centro del dibattito la questione sanità. “Dal monitoraggio aziendale dell’AO San Pio del terzo trimestre 2025 emergono ritardi fino a dieci mesi anche per esami vitali di prevenzione oncologica”, ha denunciato Barone, sottolineando che i numeri non sono semplici statistiche, ma “persone lasciate indietro”. “Il quadro è allarmante: liste d’attesa fuori controllo per ecodoppler e spirometrie, tempi biblici per mammografie e risonanze magnetiche, visite specialistiche rinviate anche di un anno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

