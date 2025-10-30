Sangiuliano Boccia indagata per interferenze illecite sequestrato un file audio

E' stato sequestrato il file audio di una conversazione tra Sangiuliano e l'ex moglie: Boccia è indagata per interferenze illecite. Duro il commento della 40enne: "Fa pressioni per continuare a mettere me in cattiva luce". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sangiuliano, Boccia indagata per interferenze illecite, sequestrato un file audio

