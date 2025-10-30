Sangiuliano Boccia indagata per interferenze illecite sequestrato un file audio

Ildifforme.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato sequestrato il file audio di una conversazione tra Sangiuliano e l'ex moglie: Boccia è indagata per interferenze illecite. Duro il commento della 40enne: "Fa pressioni per continuare a mettere me in cattiva luce". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sangiuliano boccia indagata per interferenze illecite sequestrato un file audio

© Ildifforme.it - Sangiuliano, Boccia indagata per interferenze illecite, sequestrato un file audio

Argomenti simili trattati di recente

sangiuliano boccia indagata interferenzeSequestrati gli audio di Sangiuliano, Boccia indagata per interferenze illecite - I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno sequestrato, nelle scorse ore, i messaggi e le registrazioni che Gennaro Sangiuliano ha inviato a Maria Rosaria Boccia indagata in relazione ... Lo riporta msn.com

sangiuliano boccia indagata interferenze"Interferenze illecite nella vita privata". Boccia indagata per l'audio di Sangiuliano con la moglie - Il gip di Roma ha disposto la rimozione online del messaggio vocale del dialogo tra l'ex ministro e Federica Corsini e il sequestro del medesimo file. Da ilgiornale.it

sangiuliano boccia indagata interferenzeAudio Sangiuliano, Boccia indagata per interferenze illecite. L'influencer: "Temono la verità" - Il gip di Roma ha disposto il sequestro preventivo del file audio relativo a una conversazione privata tra Gennaro Sangiuliano e la moglie dai ... Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Sangiuliano Boccia Indagata Interferenze