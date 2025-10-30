San Siro slitta la data del rogito | ora sarà corsa contro il tempo

San Siro. Il passaggio di proprietà di San Siro a Inter e Milan subirà un piccolo rinvio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la firma ufficiale del rogito non avverrà questa settimana, ma slitterà ai prossimi giorni, principalmente per ragioni tecniche e non per responsabilità dirette né del Comune di Milano, né dei due club. L’ostacolo riguarda infatti i tempi necessari per ottenere le garanzie finanziarie richieste dagli istituti di credito coinvolti nell’operazione. Prima della firma, è indispensabile che i circa 100 milioni di euro concordati vengano effettivamente trasferiti nelle casse comunali. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

