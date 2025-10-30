San Siro slitta il rogito per il passaggio a Inter e Milan | il motivo e la nuova data

Inter News 24 San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. La firma del rogito per il passaggio di San Siro alla newco controllata per metà da Milan e Inter è stata rinviata alla prossima settimana, secondo quanto riportato da Radiocor. La notizia arriva da fonti finanziarie, che spiegano che il ritardo è dovuto al fatto che, per procedere con il dossier, è necessario che i capitali provenienti dagli istituti di credito coinvolti arrivino prima nelle casse del Comune di Milano. Questa cifra, che include la prima tranche del prezzo d’acquisto del Meazza (IVA inclusa) e una parte dei debiti pregressi dei due club verso Palazzo Marino, si aggira intorno ai cento milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

