San Siro slitta il rogito per il passaggio a Inter e Milan | il motivo e la nuova data
Inter News 24 San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. La firma del rogito per il passaggio di San Siro alla newco controllata per metà da Milan e Inter è stata rinviata alla prossima settimana, secondo quanto riportato da Radiocor. La notizia arriva da fonti finanziarie, che spiegano che il ritardo è dovuto al fatto che, per procedere con il dossier, è necessario che i capitali provenienti dagli istituti di credito coinvolti arrivino prima nelle casse del Comune di Milano. Questa cifra, che include la prima tranche del prezzo d’acquisto del Meazza (IVA inclusa) e una parte dei debiti pregressi dei due club verso Palazzo Marino, si aggira intorno ai cento milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
San Siro, slitta il rogito? Un legale: “Che coincidenza Oaktree ceduta proprio mentre…” - facebook.com Vai su Facebook
San Siro, slitta il rogito? Un legale: “Che coincidenza Oaktree ceduta proprio mentre…” - X Vai su X
San Siro, il rogito per il passaggio a Inter e Milan slitta alla prossima settimana - Continua il lavoro con le banche, il nodo è quello dei tempi tecnici per ottenere le necessarie garanzie finanziarie (circa 100 milioni) ... Segnala msn.com
San Siro: rogito per passaggio a Milan e Inter slitta a prossima settimana - Al lavoro con banche, nodo tempi su ok finanziamento 100 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Scrive ilsole24ore.com
San Siro, il rogito slitta a settimana prossima: i motivi - Nei giorni scorsi si pensava che domani, venerdì 31 ottobre, potesse essere il giorno giusto per il rogito per ... Secondo milannews.it