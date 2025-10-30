San Siro nuovo ricorso per evitare la cessione a Inter e Milan | cosa può succedere

Inter News 24 San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. I comitati contrari alla vendita e demolizione di San Siro non si fermano e continuano la loro battaglia per salvare il leggendario stadio milanese. Come riporta oggi Il Giorno, le associazioni locali hanno deciso di rivolgersi al Consiglio Nazionale del Notariato, chiedendo un parere sull’atto di compravendita dello stadio, che dovrebbe essere firmato dai club di Inter e Milan e dal Comune di Milano. La richiesta dei comitati si basa su un verbale di collaudo provvisorio datato 10 ottobre 1955, che attesterebbe l’uso delle gradinate del secondo anello già dall’11 settembre dello stesso anno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro, nuovo ricorso per evitare la cessione a Inter e Milan: cosa può succedere

