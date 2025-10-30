San Siro Milan e Inter dicono stop ai biglietti gratis per politici

D'ora in poi i politici milanesi dovranno fare la fila come tutti gli altri se vorranno assistere dal vivo alle partite di Milan e Inter o ai concerti a San Siro. E' l'effetto collaterale della vendita dello storico impianto milanese ai due club, una cessione che con l'atto formale del rogito mette fine al contratto di concessione firmato tra il Comune e le società dentro il quale, da tempo immemore, era nascosta anche la clausola di favore che garantiva diritti, chissà come e perché acquisiti, dei consiglieri comunali di Palazzo Marino. In sintesi: la possibilità di richiedere due biglietti per ogni evento delle squadre o di concerti in programma al Meazza, di proprietà dello stesso Comune e affidato in concessione ai club.

