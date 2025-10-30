San Siro Inter la scelta sullo stadio slitta ancora! Il motivo legato ai rallentamenti per la nuova casa dei nerazzurri

Inter News 24 San Siro Inter, non terminano i problemi legati allo stadio Meazza: le ultime polemiche legali sull’impianto meneghino. Il rogito per il passaggio di San Siro a Inter e Milan è stato rinviato alla prossima settimana, con un rallentamento che, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, non è imputabile né al Comune né ai due club. Il nodo principale riguarda i tempi tecnici necessari per ottenere le garanzie finanziarie richieste. Infatti, per formalizzare la firma dell’accordo, è essenziale che i capitali promessi dagli istituti di credito coinvolti siano già nelle casse comunali. La cifra complessiva coinvolta è di circa 100 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

