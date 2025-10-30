San Siro il rogito per il passaggio a Inter e Milan slitta alla prossima settimana

30 ott 2025

Il rallentamento non è imputabile né al Comune né ai club. Continua il lavoro con le banche, il nodo è quello dei tempi tecnici per ottenere le necessarie garanzie finanziarie (circa 100 milioni). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

san siro il rogito per il passaggio a inter e milan slitta alla prossima settimana

San Siro, il rogito per il passaggio a Inter e Milan slitta alla prossima settimana

