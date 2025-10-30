San Pellegrino Laziosi raccontato ai più piccoli in Biblioteca Saffi l' appuntamento per le famiglie
Domenica 2 novembre alle ore 15.30, alla Biblioteca Comunale Aurelio Saffi si svolgerà l’incontro per genitori e bambini con la psicologa Guendalina Baraghini, autrice del libro “San Pellegrino Laziosi, l'amico dei malati”. Il libro racconta la storia di San Pellegrino Laziosi, compatrono della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
