Tempo di lettura: 2 minuti Sarà il Ministro Piantedosi a tagliare, virtualmente, il nastro della nuova sede distaccata di San Martino Valle Caudina dei Vigili del Fuoco del comando di Avellino. L’appuntamento è fissato per lunedì 10 novembre 2025, alle ore 10:30, presso l’Aula consiliare “G. Raviele” del Comune di San Martino Valle Caudina, si terrà la conferenza stampa dal titolo “Territori fragili – Il peso dell’acqua, la forza delle comunità”, un incontro dedicato alla prevenzione del rischio idrogeologico e al rafforzamento della sicurezza territoriale. Un’esigenza, questa, che nasce da una criticità a cui è soggetta la Valle Caudina: la propensione al dissesto idrogeologico con conseguenti disastri naturali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

San Martino Valle Caudina, oltre 2 milioni di euro per la sede distaccata dei Vigili del Fuoco