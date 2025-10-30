San Giuliano Terme il consigliere Puccioni | Basta esborsi al Governo quelle risorse servono ai nostri cittadini Siamo il bancomat della manovra

L’aria nel Consiglio Comunale si fa sempre più pesante. Lo ha ribadito senza mezzi termini Matteo Puccioni, Consigliere PD di San Giuliano Terme, dopo l'ultima, dolorosa variazione di bilancio. Il nocciolo della questione è presto detto: il Governo centrale batte cassa, e per il piccolo Comune. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

>>>San Giuliano Terme, Mazzarri: "Legge Regionale n. 44/2025 – Guardia Medica Pediatrica: la Regione Toscana accoglie le richieste e apre la sperimentazione del teleconsulto su tutto il territorio regionale" - facebook.com Vai su Facebook

San Giuliano Terme, Elisa Pistelli è la prima presidente del consiglio comunale donna - Nella seduta del 2 luglio, l'aula ha espresso la preferenza per la neo eletta presidente, che avrà anche le deleghe ai diritti civili e pari opportunità San Giuliano Terme, 5 luglio 2024 - Lo riporta lanazione.it

San Giuliano Terme, inserita la sostenibilità nello statuto comunale - Il consiglio comunale ha approvato la mozione con la modifica al testo statutario a seguito dell'adesione dell'amministrazione alla rete dei comuni. Come scrive lanazione.it

Il Presidente Mattarella conferisce il titolo di «città» a San Giuliano Terme - Il comune di San Giuliano Terme ha ottenuto il titolo di «città» con un decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. corrierefiorentino.corriere.it scrive