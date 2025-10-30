San Giovanni in Marignano un nuovo spazio di partecipazione e dialogo per le realtà sportive del territorio
Il Comune di San Giovanni in Marignano ha istituito la Consulta dello Sport, un nuovo e importante organismo di partecipazione dedicato al mondo sportivo locale. La Consulta nasce con l’obiettivo di favorire il confronto, la collaborazione e la condivisione tra le associazioni sportive del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
