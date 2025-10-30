Comincia un altro campionato questa sera (ore 20,30) per la Omag Mt San Giovanni: è il vero torneo per la lotta salvezza, dopo i primi cinque turni durissimi contro big della serie A1 conclusi con cinque sconfitte per 3-0. E comincia con la trasferta comunque impegnativa sul campo della CBF Balducci HR Macerata, un match dall’altissima posta in palio in chiave classifica, con Macerata che è neopromossa e dista cinque punti dalle marignanesi. Lo snodo è importante, soprattutto per San Giovanni che vuole cominciare a incamerare i primi punti della storica stagione nel massimo campionato. Il roster marchigiano, guidato da coach Valerio Lionetti, è in fiducia e competitivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - San Giovanni ci crede. La lotta per la salvezza parte da Macerata