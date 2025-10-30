San Germano di Capua | il Santo del 30 ottobre e la sua celebrazione

San Germano di Capua è una figura venerata nella tradizione cristiana, celebrata il 30 ottobre. Nato nel VI secolo, Germano fu vescovo di Capua, una città ricca di storia e spiritualità. La sua vita e il suo operato sono stati fondamentali per la diffusione del cristianesimo in Italia e rappresentano un esempio di dedizione e fede. Chi era San Germano di Capua?. San Germano nacque in una famiglia nobile e ricevette un'educazione religiosa sin dalla giovane età. Divenne vescovo di Capua nel 519, succedendo al vescovo Vittore. Durante il suo episcopato, Germano si distinse per la sua integrità morale e la sua capacità di mediazione in tempi di conflitti religiosi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

