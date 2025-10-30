San Genesio ed Uniti lavoro in cambio del voto | il sindaco Enrico Tessera e la figlia condannati

San Genesio ed Uniti (Pavia), 30 ottbre 2025 – Corruzione elettorale: con questa accusa sono stati condannati in Tribunale a Pavia il sindaco Enrico Tessera e la capogruppo di maggioranza Martina Tessera. I fatti risalgono all’ autunno 2021 quando in paese era in corso la campagna elettorale per le amministrative del 3 e 4 ottobre. Tre i candidati che cercavano di ottenere la fascia tricolore: Enrico Tessera, che oggi ha 62 anni, alla guida di “Un impegno che continua”, Marzia Testa, 46 anni, di “San Genesio Furura” e Agatino Cantarella, 83enne di “Democrazia e partecipazione”. Da quanto è stato messo a verbale, a settembre u na candidata della lista di Tessera su una chat di classe di Whatsapp, attraverso vari messaggi ha informato gli iscritti dell’imminente apertura di un supermercato Md invitandoli a divulgare l’informazione anche a chi era estraneo alla chat, mettendosi a d isposizione per aiutare chi avesse necessità per essere assunto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

