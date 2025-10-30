San Filippo del Mela A2A Life Company | Occupazione garantita nonostante la transizione energetica

“Occupazione garantita nonostante la transizione energetica”. E' la rassicurazione che arriva dopo l’audizione davanti alla Commissione bicamerale per il contrasto degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità. I vertici di A2A Life Company hanno assicurato che gli attuali livelli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

