San Felice a Cancello donna in fuga dal marito violento trova rifugio a scuola

Attimi di grande tensione, ma anche di straordinario coraggio, si sono vissuti nei giorni scorsi in un istituto scolastico di San Felice a Cancello, dove una giovane madre di due bambine di cinque e sei anni ha cercato aiuto per sfuggire al marito violento.

