San Donato versione show | Ma la salvezza è priorità

Dalle sofferenze dell’annata precedente, il San Donato Tavarnelle è ora una brillante realtà. Dopo nove giornate è Stabile al 4° posto, a soli quattro punti da formazioni ambiziose come Grosseto e Siena. Piazzamento che supera di gran lunga le più rosee aspettative di inizio stagione. Dietro a questo successo c’è un lavoro meticoloso e chirurgico, orchestrato dal direttore sportivo Tommaso Ghinassi e dalla sapiente regia tecnica di Vitaliano Bonuccelli. Il mister sta ottenendo risultati encomiabili con un organico che, va sottolineato, è costituito da un gruppo di giocatori relativamente giovane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

