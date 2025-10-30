Samsung presenta P9 Express la sua microSD più veloce

P9 Express è la nuova microSD sviluppata da Samsung che offre velocità significativamente superiori ai modelli della concorrenza. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Samsung presenta P9 Express, la sua microSD più veloce

Altri contenuti sullo stesso argomento

MERCOKEDI' 08 OTTOBRE 2025 > LUBE STORE VAREDO (MB) PRESENTA: "INFINITE POSSIBILITA' IN CUCINA GRAZIE ALLE NUOVE TECNOLOGIE SAMSUNG CON LA PARTECIPAZIONE DELLO CHEF ANDREA FRIZZARIN .... - facebook.com Vai su Facebook

Samsung presenta la microSD Express per gaming e uso professionale - Samsung annuncia P9 Express, la nuova microSD Express per gaming e uso professionale, con velocità fino a 800 MB/s. Riporta techprincess.it

P9 Express è la nuova microSD Samsung ad alte prestazioni per gaming e lavoro - Samsung annuncia il lancio della P9 Express, inserita nella nuova linea di schede microSD Express, un prodotto ottimizzato per le principali piattaforme gaming, tra cui Nintendo Switch 2, e offrire es ... Si legge su hdblog.it