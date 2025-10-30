Sampdoria altra tegola | lungo stop per Abildgaard
La Sampdoria torna dalla trasferta di Empoli con un punto che alimenta i rimpianti, un pizzico di consapevolezza dei propri mezzi alla luce della prestazione, ma anche due infortuni. Empoli-Sampdoria 1-1, pagelle: Ghidotti pasticcia, Çuni si sbloccaEnnesimo stop per PedrolaPer Estanis Pedrola si. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ex #Sampdoria, Enrico #Nicolini: #Barak è di un'altra categoria, ecco dove metterei #Cherubini - facebook.com Vai su Facebook
Con enorme carattere e orgoglio la #Sampdoria esce dal baratro e vince 4-1 con Coda, Pafundi, che trova la sua prima rete in blucerchiato dopo un'altra partita da protagonista, Depaoli e Ioannou. Dopo un primo tempo con un rigore annullato e il vantaggio d - X Vai su X
Sampdoria, altra tegola: lungo stop per Abildgaard - Il centrocampista blucerchiato si è fatto male a una spalla dopo un contrasto aereo con Pellegri, contro l'Empoli si è infortunato anche Pedrola ... Come scrive genovatoday.it
Sampdoria, tegola Abildgaard: stop di almeno due mesi - Il centrocampista danese ha riportato una frattura della spalla sinistra dopo una brutta caduta in campo ieri nel pareggio con l'Empol ... Segnala primocanale.it
Sampdoria, tegola a centrocampo. Si ferma Abildgaard per una lesione alla spalla destra - Come fanno sapere i canali ufficiali del club, dopo il rientro nella notte in pullman da Empoli, la Sampdoria si è subito rimessa all’opera. Come scrive tuttomercatoweb.com