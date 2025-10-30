Buona la prima per la Sammartinese in Serie A. La neopromossa guidata da Andrea Minelli passa 6-2 in trasferta sulle corsie della Flaminio Roma, partendo subito col piede giusto: Truzzi, Campanelli e Signorini si aggiudicano la terna grazie all’8-6 su Benedetti, Palma e Di Felice, poi è Patregnani a fare doppietta nell’individuale contro Marinelli, imponendosi 8-7, 8-3. Cappellacci centra il poker imponendosi nei tiri di precisione sul già citato Benedetti, prima che nelle coppie i capitolini conquistino i loro due punti di giornata: Palma e Di Felice impattano 8-7, 1-8 con Truzzi e Signorini, mentre Benendetti e Marinelli fanno altrettanto con Cappellacci e Patregnani (3-8, 8-5). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sammartinese, buona la prima. L’esordio in A regala una vittoria