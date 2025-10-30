La verità su presunti interventi estetici di Samira Lui: tra selfie e show TV, cosa sappiamo davvero? (Detto che sono fatti suoi) Nel mondo dello spettacolo, l’immagine è tutto o quasi (al contrario dell’iconica pubblicità della Sprite, la ricordate?). Ecco perché la figura di Samira Lui – valletta al fianco di Gerry Scotti nel ritorno in grande stile di La ruota della fortuna e volto apparso già in diversi altri programmi – è finita sotto i riflettori per la sua beltà, con annesse classiche polemiche sulle sue fattezze. E la domanda, nel suo caso e nel caso di molte altre avvenenti colleghe, è sempre la stessa: Samira è rifatta? Il “caso” fotografico: tanti prima e dopo in giro per il web. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - Samira Lui è rifatta? Tutta la verità sul naso (e sugli altri presunti ritocchi)