Samira Lui è rifatta? Tutta la verità sul naso e sugli altri presunti ritocchi
La verità su presunti interventi estetici di Samira Lui: tra selfie e show TV, cosa sappiamo davvero? (Detto che sono fatti suoi) Nel mondo dello spettacolo, l’immagine è tutto o quasi (al contrario dell’iconica pubblicità della Sprite, la ricordate?). Ecco perché la figura di Samira Lui – valletta al fianco di Gerry Scotti nel ritorno in grande stile di La ruota della fortuna e volto apparso già in diversi altri programmi – è finita sotto i riflettori per la sua beltà, con annesse classiche polemiche sulle sue fattezze. E la domanda, nel suo caso e nel caso di molte altre avvenenti colleghe, è sempre la stessa: Samira è rifatta? Il “caso” fotografico: tanti prima e dopo in giro per il web. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv
News recenti che potrebbero piacerti
Siamo abituati a vederla sul palco de La Ruota della Fortuna con degli esplosivi capelli ricci ma com’è senza la sua iconica chioma “leonina”? La trasformazione di Samira ? - facebook.com Vai su Facebook
Samira Lui risponde a chi la definisce rifatta: “No filler e punturine, ho solo aumentato il seno” - Samira Lui è la valletta di Gerry Scotti a La ruota della fortuna, programma amatissimo reso famoso dalla lunga conduzione di Mike Bongiorno, negli anni Novanta e Duemila. Lo riporta fanpage.it
Samira Lui rifatta? Dopo mesi la showgirl rompe il silenzio e ammette: “Ho fatto solo questo” - Il successo de La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti, ha portato sotto i riflettori anche la showgirl che accompagna i concorrenti durante il celebre game show, Samira Lui. Riporta ilsussidiario.net
Samira Lui, la star de La Ruota della Fortuna risponde agli hater: "Tutta rifatta? Guardate qua" - VIDEO - Samira Lui risponde agli haters che l'accusano di essere rifatta dalla testa ai piedi: "Anche se sembra una follia esiste la pubertà e lo sviluppo" Samira Lui è uno dei motivi che hanno portato La ... Si legge su affaritaliani.it