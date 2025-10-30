Salvini scherza con un sostenitore palermitano a Palazzi Chigi | Lo vuoi sto Ponte sì? – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 Il vicepremier Salvini scherza con un sostenitore palermitano che scatta un selfie con lui fuori da Palazzo Chigi: Lo vuoi sto Ponte, sì? Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
la Repubblica. . "Siamo fuori tempo massimo": alla conferenza stampa del governo dopo la manovra la premier Meloni, insieme ai vicepremier Tajani e Salvini, lascia l'aula. Resta solo il ministro Giorgetti: "E' disponibile fino a quando voi ritenete", scherza la pr - facebook.com Vai su Facebook
