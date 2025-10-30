Salvini incontra Giorgetti sulla Manovra i nodi sul tavolo della Lega

Faccia a faccia tra Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti sulla Manovra. Il segretario del Carroccio ha incontrato l’altro ministro leghista per un vertice sulla Legge di Bilancio in esame al Senato. Dopo aver espresso al titolare del Mef alcuni rilievi sul testo licenziato in Cdm, il vicepremier ha voluto chiarire alcune misure che non sono andate giù al partito, alla presenza della cabina di regia sull’economia della Lega. Tanto da spingere Giorgetti a rilasciare alla stampa alcune precisazioni. L’incontro tra Salvini e Giorgetti sulla Manovra. A ospitare il summit leghista è stato Matteo Salvini al Mit, con partecipanti il sottosegretario al lavoro, Claudio Durigon, il responsabile dei dipartimenti del partito, Armando Siri, assieme al senatore Claudio Borghi e al deputato Alberto Bagnai, oltre al ministro dell’Economia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

