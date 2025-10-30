Salvini incontra Giorgetti sulla Manovra i nodi sul tavolo della Lega

Faccia a faccia tra Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti sulla Manovra. Il segretario del Carroccio ha incontrato l’altro ministro leghista per un vertice sulla Legge di Bilancio in esame al Senato. Dopo aver espresso al titolare del Mef alcuni rilievi sul testo licenziato in Cdm, il vicepremier ha voluto chiarire alcune misure che non sono andate giù al partito, alla presenza della cabina di regia sull’economia della Lega. Tanto da spingere Giorgetti a rilasciare alla stampa alcune precisazioni. L’incontro tra Salvini e Giorgetti sulla Manovra. A ospitare il summit leghista è stato Matteo Salvini al Mit, con partecipanti il sottosegretario al lavoro, Claudio Durigon, il responsabile dei dipartimenti del partito, Armando Siri, assieme al senatore Claudio Borghi e al deputato Alberto Bagnai, oltre al ministro dell’Economia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Salvini incontra Giorgetti sulla Manovra, i nodi sul tavolo della Lega

Altre letture consigliate

“L’Euorpa non conta nulla” dice Viktor Orban mentre in Italia incontra Meloni e Salvini. Il premier ungherese viene a darci lezioni, mentre sappiamo che per lui contano solo quelli che preferiscono Putin a Bruxelles, che trattano la libertà come proprietà privata, Vai su Facebook

#Infrastrutture. @mdepascale incontra ministro Salvini a margine TTG di Rimini: “Occasione per fare punto su sistema connessioni fra Bologna, Romagna e Ferrarese e situazione Brennero. Si può trovare accordo, ma serve ultimo scatto di tutti” La #notizia h - X Vai su X

Difende il Ponte, vede Giorgetti e rilancia su banche e pace fiscale. La linea Salvini sulla manovra - Il leader della Lega riunisce gli economisti del suo partito e prepara gli emendamenti. Segnala ilfoglio.it

Manovra, vertice Lega con Salvini e Giorgetti: "Nessun taglio alle opere. Focus su pace fiscale e banche" - Il Dipartimento Economia della Lega si è riunito al MIT per valutare la Manovra Economica alla presenza del Vicepremier Matteo Salvini e del ... Da iltempo.it

Salvini e Giorgetti fanno pace sulla manovra. E ora si punta ad aumentare il contributo delle banche - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che attende con una certa ansia il pronunciamento della Corte dei Conti sul ponte sullo Stretto di Massina, intanto è stato rassicurat ... huffingtonpost.it scrive