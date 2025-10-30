Salvato dall’arresto cardiaco in strada, ha incontrato i due ‘angeli’ che lo hanno soccorso il 10 agosto sul lungomare sud. Con gli occhi gonfi di lacrime e gratitudine il civitanovese Francesco Diletti ha abbracciato Matteo Pieroni e Simone Preani. "Grazie e con tutto il cuore" ha sussurrato loro e sono stati momenti di forte commozione quelli vissuti a Palazzo Sforza, nell’ufficio del sindaco, presente anche il consigliere comunale Roberto Pantella, promotore del progetto Civitanova Cardioprotetta, che hanno voluto organizzare questo faccia a faccia. Francesco Diletti, dopo le cure e settimane di riposo, ha ripreso a lavorare e porta con sé la sensazione di quel giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salvato dall’infarto in strada: "Grazie ai miei due ’angeli’"