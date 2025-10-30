Salvato dall’infarto in strada | Grazie ai miei due ’angeli’
Salvato dall’arresto cardiaco in strada, ha incontrato i due ‘angeli’ che lo hanno soccorso il 10 agosto sul lungomare sud. Con gli occhi gonfi di lacrime e gratitudine il civitanovese Francesco Diletti ha abbracciato Matteo Pieroni e Simone Preani. "Grazie e con tutto il cuore" ha sussurrato loro e sono stati momenti di forte commozione quelli vissuti a Palazzo Sforza, nell’ufficio del sindaco, presente anche il consigliere comunale Roberto Pantella, promotore del progetto Civitanova Cardioprotetta, che hanno voluto organizzare questo faccia a faccia. Francesco Diletti, dopo le cure e settimane di riposo, ha ripreso a lavorare e porta con sé la sensazione di quel giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il bilancio del team guidato da coach Mauro Pini salvato dall'ottimo piazzamento in rimonta del gardenese, mentre l'ex vice campione del mondo esce deluso dall'opening di Soelden, fuori dai venti come Borsotti. Franzoni, ad un soffio dalla qualificazione: "Pe Vai su Facebook
Ha un malore al supermercato, salvato dall’infermiera che lo rianima con il defibrillatore - X Vai su X
Salvato da arresto cardiaco in strada: il grazie ai soccorritori - Sono le parole di Francesco Diletti, il civitanovese salvato lo scorso 10 agosto da un arresto cardiaco sul lungomare sud, ai suoi due “ange ... msn.com scrive
Salvato in strada da un infarto a Civitanova, ha ringraziato i due suoi “angeli”: «Non ricordavo nulla, mia sorella mi ha detto di Matteo e Simone» - Francesco Diletti, il civitanovese salvato lo scorso 10 agosto da un arresto cardiaco sul lungomare sud, si volta verso i ... Secondo msn.com
Salvato dall'infarto in strada, il racconto di Matteo Pieroni: «E' caduto a terra esanime, sono intervenuto subito» - Ed è grazie a lui e a un altro passante che un uomo di 56 anni è stato salvato da un arresto cardiaco. Riporta corriereadriatico.it