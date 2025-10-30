Salvataggio a quattro zampe lungo l’A1 Gli agenti avvicinano Betti con un panino

AREZZO Un salvataggio a quattro zampe con lieto fine lungo l’A1. Protagonista una pattuglia della Polizia Stradale di passaggio nell’area di sosta Badia al Pino Est è stata avvicinata da alcuni automobilisti: da un giorno, raccontavano, un cane di grossa taglia dal pelo bianco si aggirava spaventato tra le auto. Nonostante i tentativi di avvicinarlo, nessuno era riuscito a guadagnarsi la sua fiducia. Gli agenti hanno così iniziato una perlustrazione, fino a individuare l’animale nascosto tra i cespugli. Il cane, però, si mostrava diffidente e intimorito. A quel punto, la pattuglia ha avuto un’idea tanto semplice quanto efficace: chiedere al personale dell’area di servizio un panino "speciale", con l’obiettivo di conquistare l’attenzione del quattro zampe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

